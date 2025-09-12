Хромачёва вышла в полуфинал «пятисотника» в Гвадалахаре в паре, обыграв российский дуэт

В ночь с 11 на 12 сентября мск в Гвадалахаре (Мексика) завершился матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в парном разряде между российско-американской парой Ирины Хромачёвой и Николь Меликар-Мартинес из США и российским дуэтом Марии Козыревой и Ирины Шиманович. Победа в трёх партиях осталась за Хромачёвой и Меликар-Мартинес — 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 10:2.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. В её рамках Меликар-Мартинес и Хромачёва три раза подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Козыревой и Шиманович один эйс, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В полуфинале соревнований российско-американский дуэт встретится с победительницами матча Магали Кемпен (Бельгия)/Катажина Питер (Польша) — Эльза Жакмо (Франция)/Полина Кудерметова (Россия).

