Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хромачёва/Меликар-Мартинес — Козырева/Шиманович, результат матча 12 сентября 2025, счёт 2:1, 1/4 финала WTA-500 в Гвадалахаре

Хромачёва вышла в полуфинал «пятисотника» в Гвадалахаре в паре, обыграв российский дуэт
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 11 на 12 сентября мск в Гвадалахаре (Мексика) завершился матч 1/4 финала хардового турнира категории WTA-500 в парном разряде между российско-американской парой Ирины Хромачёвой и Николь Меликар-Мартинес из США и российским дуэтом Марии Козыревой и Ирины Шиманович. Победа в трёх партиях осталась за Хромачёвой и Меликар-Мартинес — 7:6 (7:1), 6:7 (5:7), 10:2.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут. В её рамках Меликар-Мартинес и Хромачёва три раза подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Козыревой и Шиманович один эйс, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10 заработанных.

В полуфинале соревнований российско-американский дуэт встретится с победительницами матча Магали Кемпен (Бельгия)/Катажина Питер (Польша) — Эльза Жакмо (Франция)/Полина Кудерметова (Россия).

Материалы по теме
Вероника Кудерметова проиграла 123-й ракетке мира во 2-м круге турнира в Гвадалахаре

Перспективные российские теннисистки:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android