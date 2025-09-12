Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко рассказала, когда была близка к завершению карьеры

Арина Соболенко рассказала, когда была близка к завершению карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о моменте, когда думала о завершении карьеры.

— Ты когда-нибудь думала о том, чтобы всё бросить? Был ли момент в жизни, когда ты подумал: «Кажется, это конец»?
— Да, в моей карьере был такой момент. Года три назад, когда я постоянно допускала двойные ошибки, не могла подать. Не знаю, что со мной произошло. Просто не могла подать, что-то случилось, и подача не работала. Но я всё равно продолжала играть и каким-то образом даже попала в топ-10 без подачи. Но это был момент, когда я был очень близка к тому, чтобы закончить, потому что думала: «Я не знаю, как это исправить», — сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.
Соболенко стала победителем US Open-2025, обыграв в финале американку Аманду Анисимову.

Материалы по теме
Путь Соболенко — пример самой успешной теннисной модели в WTA. Это раскрыл финал US Open
Путь Соболенко — пример самой успешной теннисной модели в WTA. Это раскрыл финал US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android