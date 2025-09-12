Арина Соболенко рассказала, когда была близка к завершению карьеры

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о моменте, когда думала о завершении карьеры.

— Ты когда-нибудь думала о том, чтобы всё бросить? Был ли момент в жизни, когда ты подумал: «Кажется, это конец»?

— Да, в моей карьере был такой момент. Года три назад, когда я постоянно допускала двойные ошибки, не могла подать. Не знаю, что со мной произошло. Просто не могла подать, что-то случилось, и подача не работала. Но я всё равно продолжала играть и каким-то образом даже попала в топ-10 без подачи. Но это был момент, когда я был очень близка к тому, чтобы закончить, потому что думала: «Я не знаю, как это исправить», — сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

Соболенко стала победителем US Open-2025, обыграв в финале американку Аманду Анисимову.