Теннис

Результаты игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу с 11 на 12 сентября

11 сентября и в ночь на 12 сентября мск продолжились соревнования в основной сетке хардового турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня (курсивом выделены победители).

Результаты игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия) с 11 на 12 сентября. 2-й круг:

Берфу Ченгиз (Турция) — Рената Сарасуа (Мексика, 5) — 4:6, 4:6;
Ана Кандиотту (Бразилия) — Панна Удварди (Венгрия, 8) — 3:6, 3:6;
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 1) — Лаура Пигосси (Бразилия) — 6:1, 6:4.

Турнир в Сан-Паулу проходит с 8 по 14 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.

Календарь турнира WTA-250 в Сан-Паулу
Сетка турнира WTA-250 в Сан-Паулу

Видео: Теннис: главные события 2025 года

