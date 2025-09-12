Скидки
Результаты игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре с 11 на 12 сентября

В ночь с 11 на 12 сентября мск продолжился розыгрыш основной сетки хардового турнира категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня (курсивом выделены победители матчей).

Результаты игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика) с 11 на 12 сентября. 2-й круг

Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, Q)Вероника Кудерметова (Россия, 2) — 6:4, 6:2;
Сторм Хантер (Австралия, WC) – Эмилиана Аранго (Колумбия) — 2:6, 2:6;
Элисе Мертенс (Бельгия, 1) – Эльза Жакемо (Франция) — 6:4, 3:6, 4:6;
Камила Осорио (Колумбия, 8) – Ива Йович (США) — 4:6, 2:6;
Лукреция Стефанини (Италия, Q) – Магдалена Френх (Польша, 4) — 1:6, 6:7 (6:8).

Календарь WTA-500 в Гвадалахаре
Турнирная сетка WTA-500 в Гвадалахаре

