Расписание турнира WTA-500 в Гвадалахаре на 12 сентября

Расписание турнира WTA-500 в Гвадалахаре на 12 сентября
Сегодня, 12 сентября, и в ночь на 13 сентября продолжается розыгрыш основной сетки хардового турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). 2-й круг и 1/4 финала (время московское):

21:00. Елена Остапенко (Латвия, 3) – Марина Стакушич (Канада, Q);
23:00. Эльза Жакемо (Франция) – Татьяна Мария (Германия, 6);
00:30. Ива Йович (США) – Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, Q);
04:30. Никола Бартунькова (Чехия, WC) – Магдалена Френх (Польша, 4).

Турнир в Гвадалахаре проходит с 8 по 14 сентября. Действующей победительницей соревнований является полька Магдалена Френх.

