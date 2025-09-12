Расписание турнира WTA-500 в Гвадалахаре на 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, и в ночь на 13 сентября продолжается розыгрыш основной сетки хардового турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). 2-й круг и 1/4 финала (время московское):

21:00. Елена Остапенко (Латвия, 3) – Марина Стакушич (Канада, Q);

23:00. Эльза Жакемо (Франция) – Татьяна Мария (Германия, 6);

00:30. Ива Йович (США) – Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, Q);

04:30. Никола Бартунькова (Чехия, WC) – Магдалена Френх (Польша, 4).

Турнир в Гвадалахаре проходит с 8 по 14 сентября. Действующей победительницей соревнований является полька Магдалена Френх.