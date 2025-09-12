Арина Соболенко поделилась лучшим советом в своей жизни

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что лучший совет в её жизни дал ей отец Сергей.

— Какой лучший совет ты получила?

— Сосредоточься на себе и не слушай людей, потому что большинство людей хотят, чтобы ты потерпел неудачу. Так что сосредоточься на себе и на близких.

— Кто вам это сказал?

— Мой отец.

— Это потрясающе. Сколько вам было лет, когда он впервые это сказал?

— Он сказал это мне, когда мне было 17, кажется. Вероятно, он ждал момента, когда я буду готова принять какой-то глубокий совет, – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.