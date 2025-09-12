Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко поделилась лучшим советом в своей жизни

Арина Соболенко поделилась лучшим советом в своей жизни
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что лучший совет в её жизни дал ей отец Сергей.

— Какой лучший совет ты получила?
— Сосредоточься на себе и не слушай людей, потому что большинство людей хотят, чтобы ты потерпел неудачу. Так что сосредоточься на себе и на близких.

— Кто вам это сказал?
— Мой отец.

— Это потрясающе. Сколько вам было лет, когда он впервые это сказал?
— Он сказал это мне, когда мне было 17, кажется. Вероятно, он ждал момента, когда я буду готова принять какой-то глубокий совет, – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

Материалы по теме
Соболенко рассказала, как справлялась со смертью отца
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android