«Какой-то профессиональный дефект». Соболенко назвала три вида спорта, которые ей нравятся

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала виды спорта, за которыми ей нравится следить.

«Я люблю баскетбол, хоккей. Но нет такого, что есть одна команда, за которую я болею. Мне просто нравится смотреть, особенно на баскетбольной площадке. Когда вижу, как двигаются эти ребята, с их ростом, я всегда говорю своему тренеру по фитнесу: «Нам нужно что-то делать».

Я замираю в моменте, когда смотрю, как они двигаются. Знаете, наверное, это какой-то профессиональный дефект. Безумие — то, что делают эти ребята. И Формула-1… Сижу и думаю: как они могут так долго сохранять концентрацию, вообще её не теряя? Поворот за поворотом, сумасшествие», — сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

