Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не люблю говорить о себе». Соболенко ответила, как бы её охарактеризовали близкие люди

«Не люблю говорить о себе». Соболенко ответила, как бы её охарактеризовали близкие люди
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко предположила, как бы её описали её близкие люди.

— Как бы люди, которые знают тебя лично, глубоко, близко, тебя описали?
— О, я не люблю говорить о себе. Но мне кажется, они бы сказали, что я очень добрая, весёлая, конечно, и очень щедрая. И я думаю, да, я думаю, что именно так они бы меня и описали, надеюсь. Может быть, они просто скажут: «Знаешь что, она сумасшедшая». Типа, лучше держись от неё подальше, кто знает, но я на это надеюсь.

Да, весёлый, добрый и щедрый — хорошие три слова. Мне они нравятся. Может быть, я просто так себя вижу, но в реальность всё иначе. Проверим потом. Надо будет поспрашивать у нескольких человек, – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

Материалы по теме
«Какой-то профессиональный дефект». Соболенко назвала три вида спорта, которые ей нравятся
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android