«Не люблю говорить о себе». Соболенко ответила, как бы её охарактеризовали близкие люди

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко предположила, как бы её описали её близкие люди.

— Как бы люди, которые знают тебя лично, глубоко, близко, тебя описали?

— О, я не люблю говорить о себе. Но мне кажется, они бы сказали, что я очень добрая, весёлая, конечно, и очень щедрая. И я думаю, да, я думаю, что именно так они бы меня и описали, надеюсь. Может быть, они просто скажут: «Знаешь что, она сумасшедшая». Типа, лучше держись от неё подальше, кто знает, но я на это надеюсь.

Да, весёлый, добрый и щедрый — хорошие три слова. Мне они нравятся. Может быть, я просто так себя вижу, но в реальность всё иначе. Проверим потом. Надо будет поспрашивать у нескольких человек, – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.