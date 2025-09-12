Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко дала своё определение понятию «успех»

Арина Соболенко дала своё определение понятию «успех»
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что для неё значит успех.

«Не знаю. Никогда об этом не думаю. Я думаю, для меня успех — это дисциплина, которую ты проявляешь. Я думаю, это и есть успех. Например, необходимость каждое утро приходить на тренировку. Неважно, как ты себя чувствуешь. Неважно, хочешь ты этого или нет. Ведь бывают дни, когда просто не хочется идти выкладываться и тренироваться, делать свою работу. И если ты всё равно пришёл — это успех. Это значит, что ты любишь то, что делаете, и хочешь добиться успеха», – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.

Материалы по теме
«Не люблю говорить о себе». Соболенко ответила, как бы её охарактеризовали близкие люди
«Какой-то профессиональный дефект». Соболенко назвала три вида спорта, которые ей нравятся
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android