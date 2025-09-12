Арина Соболенко дала своё определение понятию «успех»

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что для неё значит успех.

«Не знаю. Никогда об этом не думаю. Я думаю, для меня успех — это дисциплина, которую ты проявляешь. Я думаю, это и есть успех. Например, необходимость каждое утро приходить на тренировку. Неважно, как ты себя чувствуешь. Неважно, хочешь ты этого или нет. Ведь бывают дни, когда просто не хочется идти выкладываться и тренироваться, делать свою работу. И если ты всё равно пришёл — это успех. Это значит, что ты любишь то, что делаете, и хочешь добиться успеха», – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.