«Может, я с ума сошла». Соболенко рассказала, что по ходу турниров ест одинаковый завтрак

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко

— Есть ли у тебя какие-нибудь необычные ритуалы перед выходом на корт? Например, определённое количество раз отбиваешь мяч? Есть ли какой-то маленький трюк или фишка, которая работает лично для тебя?

— Ну, у меня на протяжении всего турнира одинаковый завтрак.

— Какой твой любимый завтрак?

— О, я обожаю тост с авокадо и две жареные яичницы. Слегка поджаренные, должны быть идеальным. Я столько хлопот доставила некоторым заведениям с этой яичницей. Она должна быть идеальной. Не знаю, может, я с ума сошла. И копчёный лосось на гарнир — мой фаворит, – сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.