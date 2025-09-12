Кудерметова не пожала руку Хименес-Касинцевой после поражения во втором круге Гвадалахары

26-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не пожала руку своей сопернице после матча второго круга на турнире категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). Россиянка играла с представительницей Андорры Викторией Хименес-Касинцевой (123-й номер рейтинга) и потерпела поражение — 4:6, 2:6.

Неизвестно, что могло стать причиной поступка Кудерметовой. По ходу матча теннисистки не вступали в конфликт.

Фото: Кадр из трансляции

Турнир в Гвадалахаре проходит с 8 по 14 сентября. Действующей победительницей соревнований является полька Магдалена Френх. Кудерметова была единственной оставшейся россиянкой в сетке турнира.