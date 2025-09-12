Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова не пожала руку Хименес-Касинцевой после поражения во втором круге Гвадалахары

Кудерметова не пожала руку Хименес-Касинцевой после поражения во втором круге Гвадалахары
Комментарии

26-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не пожала руку своей сопернице после матча второго круга на турнире категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). Россиянка играла с представительницей Андорры Викторией Хименес-Касинцевой (123-й номер рейтинга) и потерпела поражение — 4:6, 2:6.

Гвадалахара. 2-й круг
12 сентября 2025, пятница. 00:35 МСК
Виктория Хименес-Касинцева
123
Андорра
Виктория Хименес-Касинцева
В. Хименес-Касинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Вероника Кудерметова
26
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Неизвестно, что могло стать причиной поступка Кудерметовой. По ходу матча теннисистки не вступали в конфликт.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Турнир в Гвадалахаре проходит с 8 по 14 сентября. Действующей победительницей соревнований является полька Магдалена Френх. Кудерметова была единственной оставшейся россиянкой в сетке турнира.

Материалы по теме
Кудерметова проиграла в Гвадалахаре. Соперница с русскими корнями повторила личный рекорд
Кудерметова проиграла в Гвадалахаре. Соперница с русскими корнями повторила личный рекорд
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android