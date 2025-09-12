Соболенко: люди до сих пор считают, что поведение на корте отражает меня за его пределами

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что вне корта она ведёт себя иначе, чем во время матчей.

«Сейчас больше делюсь собой в социальных сетях, и люди стали лучше меня понимать. Но мне кажется, некоторые до сих пор считают, что моё поведение на корте отражает меня за его пределами. Это неправда. На корте я довольно агрессивна, потому что борюсь за свою мечту, и там не время быть вежливым.

Вне корта я гораздо добрее, я спокойнее. Со мной очень сложно поссориться, для этого нужно сделать что-то ужасное. Наверное, мой парень скажет иначе. Но люди не понимают, что я другая. На корте я должна быть эмоциональной», — сказала Соболенко во время записи подкаста Джея Шетти.