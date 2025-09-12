Феррер: мы избалованны. Надаль заканчивает — и появляется Алькарас. Это нелогично

Бывшая третья ракетка мира испанский теннисист и капитан Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер высказался о смене поколений в испанском теннисе.

«Смена поколений произошла, и это становится очевидным. Это реальность. В Испании есть хорошие теннисисты. Но когда у вас есть такой игрок, как Карлос Алькарас, вы ставите его на совершенно другой уровень. Он — игрок особого масштаба, один из лучших в мире и в истории, как Рафа Надаль. Мы избалованны. Рафа заканчивает — и появляется Карлос, и это кажется нормальным, но это не так. Это нелогично», — приводит слова Феррера AS.

На прошлой неделе 22-летний Карлос Алькарас выиграл US Open — 2025 и стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема».