Марат Сафин опубликовал фотографии с US Open — 2025 с Рублёвым, Андреевой и Эдбергом

Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин опубликовал подборку фотографий со своей поездки в Нью-Йорк (США), где проходил US Open — 2025. Пост Сафин разместил на личной странице в социальных сетях и оставил без подписи.

В коллекции фотографий совместные снимки с 14-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым, пятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой, а также с победителем шести турниров «Большого шлема» шведом Стефаном Эдбергом.

Фото: Из личного архива Сафина

С весны 2025 года Марат Сафин входит в тренерскую команду Андрея Рублёва. На US Open — 2025 Сафин провёл жеребьёвку перед мужским финалом Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания).

