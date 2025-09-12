Марат Сафин опубликовал фотографии с US Open — 2025 с Рублёвым, Андреевой и Эдбергом

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Марат Сафин опубликовал подборку фотографий со своей поездки в Нью-Йорк (США), где проходил US Open — 2025. Пост Сафин разместил на личной странице в социальных сетях и оставил без подписи.

В коллекции фотографий совместные снимки с 14-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым, пятой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой, а также с победителем шести турниров «Большого шлема» шведом Стефаном Эдбергом.

Марат Сафин и Андрей Рублёв Фото: Из личного архива Сафина

Марат Сафин и Мирра Андреева Фото: Из личного архива Сафина

Марат Сафин и Стефан Эдберг Фото: Из личного архива Сафина

С весны 2025 года Марат Сафин входит в тренерскую команду Андрея Рублёва. На US Open — 2025 Сафин провёл жеребьёвку перед мужским финалом Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания).