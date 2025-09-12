Давид Феррер: US Open — 2025 — лучший турнир в карьере Карлоса Алькараса

Бывшая третья ракетка мира испанский теннисист и капитан Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер оценил победное выступление 22-летнего испанца Карлоса Алькараса на US Open — 2025.

«Я видел его в отличной форме. Присутствие Карлоса — это привилегия. Каждый раз, когда он выступал с нами [на Кубке Дэвиса], он демонстрировал высокую самоотдачу, что очень важно для команды. На US Open он выглядел великолепно — на мой взгляд, это был лучший турнир «Большого шлема» в его карьере с точки зрения теннисного мастерства, психологической устойчивости и тактики. Он проявил невероятную для своего возраста зрелость», — приводит слова Феррера AS.