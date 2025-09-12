Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Давид Феррер: US Open — 2025 — лучший турнир в карьере Карлоса Алькараса

Давид Феррер: US Open — 2025 — лучший турнир в карьере Карлоса Алькараса
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира испанский теннисист и капитан Испании в Кубке Дэвиса Давид Феррер оценил победное выступление 22-летнего испанца Карлоса Алькараса на US Open — 2025.

«Я видел его в отличной форме. Присутствие Карлоса — это привилегия. Каждый раз, когда он выступал с нами [на Кубке Дэвиса], он демонстрировал высокую самоотдачу, что очень важно для команды. На US Open он выглядел великолепно — на мой взгляд, это был лучший турнир «Большого шлема» в его карьере с точки зрения теннисного мастерства, психологической устойчивости и тактики. Он проявил невероятную для своего возраста зрелость», — приводит слова Феррера AS.

Материалы по теме
«Это ещё хуже, чем лысина». Алькарас снова шокирующим образом сменил свой имидж
«Это ещё хуже, чем лысина». Алькарас снова шокирующим образом сменил свой имидж
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android