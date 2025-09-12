Рафаэль Надаль: похоже, карьера Алькараса ведёт к чему-то уникальному

22-кратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль выразил надежду на долгую карьеру 22-летнего соотечественника Карлоса Алькараса.

«Похоже, эта карьера ведёт к чему-то уникальному. Надеюсь, она будет очень долгой, ведь это ему и нужно для достижения определённых результатов. Надеюсь, ему не помешают травмы, и всё сложится хорошо. У него уже шесть титулов на турнирах «Большого шлема», но давайте не будем об этом говорить. Шесть «Шлемов» — это невероятная цифра, но я надеюсь, что он сможет выиграть как можно больше», — приводит слова Надаля Punto de Break.