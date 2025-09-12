Скидки
Коболли: кажется, что догнать Алькараса и Синнера невозможно, но я работаю над этим

25-я ракетка мира 22-летний итальянский теннисист Флавио Коболли заявил о намерении приблизиться к лидерам мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру.

«Я видел их соперничество, и оно впечатляет. В последнем финале они продемонстрировали невероятные тактические изменения. Янник Синнер и Карлос Алькарас стараются совершенствоваться каждый день, и это мотивирует меня расти. Сейчас может показаться, что догнать их невозможно, но я работаю над этим каждый день», — приводит слова Коболли Ubitennis.

Флавио Коболли за карьеру выиграл два титула ATP в одиночном разряде. Его лучший рейтинг — 17-е место.

Муратоглу высказался о недосягаемости Синнера и Алькараса, вспомнив пример Джоковича
