Карлос Алькарас и Янник Синнер встречались с одной моделью во время US Open — источник

Первая ракетка испанский теннисист Карлос Алькарас и второй номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер встречались с американской моделью Брукс Надер во время Открытого чемпионата США — 2025. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Днём ранее сестра Надер рассказала, что на данный момент девушка состоит в отношениях с Алькарасом. На прошлой неделе Брукс Надер посетила вечернее шоу Джимми Киммела, во время которого ведущий спросил у неё, встречается ли она с Синнером. Модель ушла от ответа.

Брукс Надер 28 лет. Она многократно снималась для знаменитого журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue.