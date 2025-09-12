Испанский журналист: Карлос Алькарас свободен и не намерен заводить серьёзные отношения

Испанский журналист Альберто Гузман опроверг слухи об отношениях первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с американской моделью Брукс Надер. Он сослался на близкое окружение Алькараса.

«Они не встречаются, это не официальные отношения. Он подтвердил близким, что холост и не намерен заводить серьёзные отношения. Возможно, её сестра не очень хорошо информирована», — приводит слова Гузмана 20 Minutos.

Ранее сестра модели сообщила, что 28-летняя Надер встречается с 22-летним Алькарасом. Позднее в СМИ появилась информация, что Надер также состояла в отношениях со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером во время US Open — 2025.