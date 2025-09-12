Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Испанский журналист: Карлос Алькарас свободен и не намерен заводить серьёзные отношения

Испанский журналист: Карлос Алькарас свободен и не намерен заводить серьёзные отношения
Комментарии

Испанский журналист Альберто Гузман опроверг слухи об отношениях первой ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с американской моделью Брукс Надер. Он сослался на близкое окружение Алькараса.

«Они не встречаются, это не официальные отношения. Он подтвердил близким, что холост и не намерен заводить серьёзные отношения. Возможно, её сестра не очень хорошо информирована», — приводит слова Гузмана 20 Minutos.

Ранее сестра модели сообщила, что 28-летняя Надер встречается с 22-летним Алькарасом. Позднее в СМИ появилась информация, что Надер также состояла в отношениях со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером во время US Open — 2025.

Материалы по теме
Карлос Алькарас и Янник Синнер встречались с одной моделью во время US Open — источник
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android