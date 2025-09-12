Чесноков: после US Open Веронике Кудерметовой ехать в Мексику было не нужно

Финалист Кубка Дэвиса — 1995 Андрей Чесноков высказался о неожиданном поражении россиянки Вероники Кудерметовой во втором круге на турнире категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). Россиянка играла с представительницей Андорры Викторией Хименес-Касинцевой — 4:6, 2:6.

«Я играл в Мексике и хочу сказать, что легко выступать там только мексиканцам. В условиях высокогорья очень тяжело просто дышать. Даже если кто-то стоит в рейтинге намного выше, никакого преимущества в Мексике это не дает, тем более что соперница Вероники несколько матчей уже там сыграла, пройдя квалификацию. Мне кажется, что после Открытого чемпионата США ехать в Мексику было не нужно», — приводит Чесноков ТАСС.