Муратоглу — об Алькарасе на US Open: никогда не видел Карлоса таким сосредоточенным

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о взаимоотношениях первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса с его тренером Хуан-Карлосом Ферреро.

«Они достигли компромисса. Карлос Алькарас знает, что должен относиться к тренировкам, матчам, ко всему очень серьёзно. Он должен быть профессионалом, если хочет стать тем, кем он может стать, и раскрыть свой потенциал. И я думаю, Хуан-Карлос также понимал, что он молод и ему тоже нужно время для отдыха и наслаждения жизнью. На протяжении всего Открытого чемпионата США было видно, как он рад возможности насладиться своим отпуском. А когда вернулся, он был полностью сосредоточен. Честно говоря, никогда не видел Карлоса таким сосредоточенным в каждом матче турнира «Большого шлема». Их спор был выгоден обоим», — приводит слова Муратоглу We Love Tennis.