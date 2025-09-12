Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Понял, что справился недостаточно хорошо». Муратоглу — о сотрудничестве с Осакой

«Понял, что справился недостаточно хорошо». Муратоглу — о сотрудничестве с Осакой
Аудио-версия:
Комментарии

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о результатах сотрудничества с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» японской теннисисткой Наоми Осакой.

«Результаты были недостаточно хорошими, и это полностью объяснимо. Думаю, что мы сделали много хорошего, но, по крайней мере с точки зрения тренерства, одна вещь, которой ты не можешь овладеть, может разрушить всё. Она очень сильно улучшилась, я видел это каждый день. И её настрой был отличным. Однако она не показывала достаточно хорошую игру во время матчей, и именно этот момент и подрывал всё. Оглядываясь назад, я понял, что справился недостаточно хорошо, иначе результаты были бы лучше. Думаю, что для неё было немного тяжело, учитывая то, чего я достиг с Сереной на протяжении многих лет. Она несколько раз об этом упоминала, даже публично — и я не нашёл способ снять с неё это давление. Именно поэтому она не показывала хороших результатов. Как только я перестал быть в курсе событий, ей, наверное, стало легче. Без этого давления она могла свободнее выражаться. Но обид нет. Она — отличная соперница», — приводит слова Муратоглу The Tennis Gazette.

Материалы по теме
Патрик Муратоглу раскрыл, в чём был секрет его успешного сотрудничества с Сереной Уильямс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android