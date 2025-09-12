«Понял, что справился недостаточно хорошо». Муратоглу — о сотрудничестве с Осакой

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о результатах сотрудничества с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» японской теннисисткой Наоми Осакой.

«Результаты были недостаточно хорошими, и это полностью объяснимо. Думаю, что мы сделали много хорошего, но, по крайней мере с точки зрения тренерства, одна вещь, которой ты не можешь овладеть, может разрушить всё. Она очень сильно улучшилась, я видел это каждый день. И её настрой был отличным. Однако она не показывала достаточно хорошую игру во время матчей, и именно этот момент и подрывал всё. Оглядываясь назад, я понял, что справился недостаточно хорошо, иначе результаты были бы лучше. Думаю, что для неё было немного тяжело, учитывая то, чего я достиг с Сереной на протяжении многих лет. Она несколько раз об этом упоминала, даже публично — и я не нашёл способ снять с неё это давление. Именно поэтому она не показывала хороших результатов. Как только я перестал быть в курсе событий, ей, наверное, стало легче. Без этого давления она могла свободнее выражаться. Но обид нет. Она — отличная соперница», — приводит слова Муратоглу The Tennis Gazette.