Муратоглу — о результатах Осаки: её возвращение — это просто невероятно

Известный французский менеджер и тренер Патрик Муратоглу высказался о результатах четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» японской теннисистки Наоми Осаки на последних турнирах. На US Open Наоми дошла до полуфинала, а на «тысячнике» в Монреале – до финала.

«Нужно говорить о том, что Наоми сделала на последних двух турнирах. Она также была в финале в Монреале, и получился очень равный матч, который мог закончиться в её пользу. Думаю, что она снова играет на очень высоком уровне, и её выступление на последних двух турнирах совершенно очевидно. Так что это отличная новость. Я совсем не удивлён, потому что знаю, сколько усилий она вложила. Когда мы расстались, я сказал её агенту, что она на 100% готова, — в чем я был уверен, поскольку уровень её практики оказался стабильным и чрезвычайно высоким. Ей нужны были эти прорывы, которые она совершила довольно быстро, вероятно, чтобы понять, что она способна играть с лучшими и побеждать их. Для женского тенниса возвращение Наоми — это просто невероятно. Она одна из самых знаковых теннисисток последних пяти лет», — приводит слова Муратоглу The Tennis Gazette.