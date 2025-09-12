Скидки
Алекс де Минор заменит Фрэнсиса Тиафо на Кубке Лэйвера — 2025

29-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо не выступит на Кубке Лэйвера — 2025, который пройдёт в Сан-Франциско (США) с 19 по 21 сентября. Его заменит восьмой номер рейтинга австралиец Алекс де Минор.

«Обновление состава команды мира. Восьмая ракетка мира и лучший австралийский теннисист Алекс де Минор присоединится к команде мира в Сан-Франциско, заменив американца Фрэнсиса Тиафо. Капитан Андре Агасси рассчитывает, что де Минор привнесёт своё фирменное упорство и энергию», — говорится в заявлении пресс-службы Кубка Лэйвера.

Таким образом, состав сборной мира на Кубке Лэйвера — 2025 будет выглядеть так:

  • Тейлор Фриц (США);
  • Алекс де Минор (Австралия);
  • Франсиско Серундоло (Аргентина);
  • Жоао Фонсека (Бразилия);
  • Райлли Опелка (США);
  • Алекс Михельсен (США).

Капитаном сборной мира будет восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси.

