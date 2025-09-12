Скидки
«Это, безусловно, одна из моих любимых недель в году». Циципас — о Кубке Дэвиса

27-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях опубликовал пост, где рассказал, почему любит играть на Кубке Дэвиса.

«Кубок Дэвиса придаёт соревнованиям по теннису совершенно особую атмосферу и колорит. Это, безусловно, одна из моих самых любимых недель в году», — написал Циципас в социальных сетях.

Розыгрыш Кубка Дэвиса — 2025 проходит с 31 января по 23 ноября. Финальная стадия турнира состоится с 18 по 23 ноября в итальянской Болонье.

Стефанос Циципас на US Open — 2025 дошёл до второго круга, где уступил немцу Даниэлю Альтмайеру со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4, 3:6, 5:7. Далее грек выступит на турнире ATP-500 в Пекине (Китай).

