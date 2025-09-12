«Должен быть сильный командный дух». Бадоса — о шансах Испании на Кубке Билли Джин Кинг

20-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о шансах на победу сборной Испании на Кубке Билли Джин Кинг.

«Я всегда вижу много вариантов для сборной Испании, Джессика Бузас Манейро и Кристина Букша играют на очень высоком уровне, особенно в последние месяцы, и я очень в них верю. Этот турнир отличается от других и относиться к нему надо по-другому. Нужно быть сильным командным игроком, чтобы все действовали в гармонии», — приводит слова Бадосы Punto de Break.

В четвертьфинале сборная Испании сразится с Украиной. Действующими обладательницами Кубка Билли Джин Кинг являются теннисистки сборной Италии.