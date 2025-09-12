Оксана Селехметьева вышла в финал турнира WTA-125 в Сан-Себастьяне

149-я ракетка мира российская теннисистка Оксана Селехметьева вышла в финал турнира WTA-125 в испанском Сан-Себастьяне, обыграв в матче 1/2 финала немку Тамару Корпач (153-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.

Матч продлился 1 час 4 минуты. За время игры Селехметьева выполнила одну подачу навылет и не допустила ни одной двойной ошибки, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из шести. Тамара Корпач подала в игре один эйс, допустила одну двойную ошибку и не смогла заработать за время игры ни одного брейк-пойнта.

За чемпионский титул на турнире в Сан-Себастьяне Селехметьева поспорит с представительницей Нидерландов Анаук Куверманс.