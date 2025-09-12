Скидки
Теннис

Кузнецова — о трофеях ТБШ: US Open — единственный турнир, где высылают полноценный кубок

Кузнецова — о трофеях ТБШ: US Open — единственный турнир, где высылают полноценный кубок
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, почему чемпионам мэйджоров высылают копии кубков.

Фото: Из личного архива Светланы Кузнецовой

«Про кубки «Больших шлемов». На мой взгляд (и вроде я не ошибаюсь), всем чемпионам в итоге высылаются дубликаты кубков. Например, кубок с «Ролан Гаррос»: тот самый, что вручаетcя на церемонии и появляется на фотосессии на следующий день, где выгравированы все имена победителей, — он остаётся в музее и передаётся из года в год. А домой чемпиону отправляют маленькую копию. Честно говоря, слишком маленькую для такого триумфа.

А вот US Open — единственный турнир, где тебе высылают полноценный кубок, только с твоим именем, крупно выгравированным. При этом кубок, который держишь на церемонии, остаётся общим и пополняется новой гравировкой. Что касается Australian Open и Уимблдона в одиночке — я их не выигрывала, но, насколько знаю, там тоже присылают дубликаты», — написала Кузнецова в социальных сетях.

