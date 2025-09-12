Петкович — об игре Синнера в финале US Open: он показал себя не на 100%

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович поделилась мнением об игре итальянца Янника Синнера в финальном матче US Open – 2025, в котором он уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6, отметив, что Синнер, вероятно, не использовал полностью свои навыки в поединке.
«Мы редко видим, чтобы Синнер проявлял какие-то эмоции, но он дважды от досады выбивал мяч в воздух и даже бросил ракетку. Это был мягкий бросок, словно он не хотел её повредить, однако для Янника это нетипично. Для меня это признаки того, что показал себя не на 100% в матче. Но как настоящий джентльмен Синнер ничего не сказал прессе, чтобы не омрачать триумф Карлоса Алькараса. Однако он признал, что стал слишком предсказуемым, тогда как у Карлоса множество тактических вариантов и планов в арсенале.
Разве это не пугает — думать, что Янник Синнер, вероятно, ещё станет лучшим теннисистом после поражения в финале, когда слышишь, как он об этом говорит?» – приводит слова Петкович We Love Tennis.
