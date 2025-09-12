«Готов сделать всё возможное, чтобы помочь команде». Де Минор — о Кубке Лэйвера

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался об участии на Кубке Лэйвера — 2025 в составе команды мира.

«Для меня большая честь присоединиться к капитану Агасси и команде мира в Сан-Франциско на следующей неделе. Мой первый Кубок Лэйвера в Лондоне в 2022 году стал невероятным опытом, и я буду готов сделать всё возможное, чтобы помочь команде завоевать Кубок Лэйвера», — приводит слова де Минора официальный сайт Кубка Лэйвера.

Алекс де Минор на Кубке Лэйвера заменит американца Фрэнсиса Тиафо. Соревнования пройдут в Сан-Франциско (США) с 19 по 21 сентября. Помимо австралийца, за команду мира выступят американцы Тейлор Фриц, Алекс Михельсен, Райлли Опелка, бразилец Жоао Фонсека и аргентинец Франсиско Серундоло.