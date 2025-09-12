«Рады пригласить одного из лучших игроков мира». Агасси — о де Миноре на Кубке Лэйвера

Победитель восьми турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Андре Агасси, который является капитаном команды мира на Кубке Лэйвера, высказался о замене в коллективе. Вместо американца Фрэнсиса Тиафо выступит австралиец Алекс де Минор.

«Нам будет не хватать энергии и игры Фрэнсиса в Сан-Франциско. Тем не менее мы невероятно рады пригласить в нашу команду одного из лучших и самых подготовленных игроков мира. Я восхищался игрой Алекса издалека и теперь с нетерпением жду возможности оказаться в первом ряду и посмотреть на его выступление», — приводит слова Агасси официальный сайт Кубка Лэйвера.