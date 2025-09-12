Елена Остапенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-500 в Гвадалахаре
24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). Во втором круге она проиграла 155-й ракетке мира из Канады Марине Стакушич со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 2:6.
Гвадалахара. 2-й круг
12 сентября 2025, пятница. 21:10 МСК
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 8
|2
|
|6 6
|6
155
Марина Стакушич
М. Стакушич
Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. В её рамках Остапенко шесть раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Стакушич семь эйсов, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.
В четвертьфинале соревнований Марина Стакушич встретится с колумбийской теннисисткой Эмилианой Аранго.
