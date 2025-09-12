Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Остапенко — Марина Стакушич, результаты матча 12 сентября, счёт 1:2, 2-й круг турнира в Гвадалахаре

Елена Остапенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-500 в Гвадалахаре
Комментарии

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). Во втором круге она проиграла 155-й ракетке мира из Канады Марине Стакушич со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 2:6.

Гвадалахара. 2-й круг
12 сентября 2025, пятница. 21:10 МСК
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 8 2
6 		6 6 6
         
Марина Стакушич
155
Канада
Марина Стакушич
М. Стакушич

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. В её рамках Остапенко шесть раз подала навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Стакушич семь эйсов, семь двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

В четвертьфинале соревнований Марина Стакушич встретится с колумбийской теннисисткой Эмилианой Аранго.

Календарь турнира WTA-500 в Гвадалахаре
Сетка турнира WTA-500 в Гвадалахаре
Материалы по теме
Таунсенд — об Остапенко: надо проявлять снисходительность. Но я не терплю неуважения
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android