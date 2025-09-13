Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Руне — о Дании на Кубке Дэвиса: мы были далеко позади, но теперь в одном шаге от финала

Руне — о Дании на Кубке Дэвиса: мы были далеко позади, но теперь в одном шаге от финала
Комментарии

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о предстоящей встрече со сборной Испании на Кубке Дэвиса — 2025. Встреча между сборными Испании и Дании должна состояться в Марбелье (Испания) с 13 по 14 сентября.

«Играть за свою страну — это невероятное и особенное чувство. Это действительно волнительно, и для нас выход в финал имел бы огромное значение. Несколько лет назад мы были так далеко позади, но теперь мы всего в одном шаге от финала. Нам нужно сосредоточиться на каждом моменте и бороться за каждое очко. Нам нужно показать тот уровень, на который мы способны, и добиться успеха», — приводит слова Руне Tennis.com.

Материалы по теме
Борис Беккер: Руне должен вернуться на топ-уровень. Он мне там нужен
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android