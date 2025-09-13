Руне — о Дании на Кубке Дэвиса: мы были далеко позади, но теперь в одном шаге от финала

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о предстоящей встрече со сборной Испании на Кубке Дэвиса — 2025. Встреча между сборными Испании и Дании должна состояться в Марбелье (Испания) с 13 по 14 сентября.

«Играть за свою страну — это невероятное и особенное чувство. Это действительно волнительно, и для нас выход в финал имел бы огромное значение. Несколько лет назад мы были так далеко позади, но теперь мы всего в одном шаге от финала. Нам нужно сосредоточиться на каждом моменте и бороться за каждое очко. Нам нужно показать тот уровень, на который мы способны, и добиться успеха», — приводит слова Руне Tennis.com.