Теннис

Определились полуфиналистки турнира WTA-250 в Сан-Паулу
На турнире категории WTA-250 в бразильском Сан-Паулу завершились четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полуфиналистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). 1/2 финала:

  • Джаниче Чен (Индонезия) — Франческа Джонс (Великобритания, 6);
  • Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — Рената Сарасуа (Мексика, 5).

В четвертьфинале соревнований Джаниче Чен обыграла третью сеяную Александру Эалу из Филиппин со счётом 6:4, 6:1, Франческа Джонс на этом этапе оказалась сильнее второй сеяной из Аргентины Соланы Сьерры (6:3, 6:4). Француженка Тьянцоа Ракотоманга-Ражана победила восьмую сеяную Панну Удварди из Венгрии (6:2, 6:4), а Рената Сарасуа одолела лидера посева Беатрис Хаддад-Майю (7:6 (7:5), 6:3).

