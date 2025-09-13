Комментатор Петчи сравнил Алькараса с Джорданом, назвав Карлоса «иконой»

Британский комментатор и аналитик Марк Петчи сравнил испанского теннисиста Карлоса Алькараса с легендарным баскетболистом Майклом Джорданом, отметив, что испанец привлекает огромное количество внимания к теннису благодаря своей игре и харизме.

«Можно говорить о величайшем в истории, если исходить из статистики — и на данный момент это Новак Джокович. Но если отложить статистику в сторону и говорить о том притяжении, которое игрок вызывает даже у тех, кто обычно не следит за теннисом, то у Алькараса есть этот икс-фактор, который привлекает внимание людей.

Во всех золотых эпохах любого спорта есть икона, которая была её частью. В 90-х это был Джордан в «Буллз». А сейчас это Карлос», – приводит слова Петчи Eurosport Spain.