«Этот год был лучшим в моей карьере». Александра Эала — о своих результатах

61-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала высказалась о своих результатах в сезоне-2025.

– Вы чувствуете, что находитесь на лучшем этапе своей карьеры?
– Я определённо считаю, что этот год был лучшим в моей карьере, но сложно сказать, лучший ли это момент, ведь, как вы знаете, в теннисе много взлётов и падений. Конечно, на прошлой неделе у меня были свои трудности и препятствия, которые нужно было преодолеть. Поэтому я думаю, что просто довольна тем, как справляюсь и как мне удаётся решать определённые ситуации и проблемы.

– Что для вас было важнее – выход в полуфинал в Майами или выход во второй круг Открытого чемпионата США?
– Это очень сложное сравнение… Думаю, оба матча были очень историческими. Я бы выбрала Майами, потому что мне кажется, что это было… Сложно сказать. Каждый из них очень, очень особенный для меня. Я бы выбрала Майами, потому что, думаю, это был более долгий путь. Но, конечно, мой матч против Клары Таусон был очень, очень эмоциональным, — приводит слова Эалы Clay Tenis.

