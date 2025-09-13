Скидки
Теннис

Эала — о целях в теннисе: стать первой ракеткой мира и выигрывать турниры «Большого шлема»

Эала — о целях в теннисе: стать первой ракеткой мира и выигрывать турниры «Большого шлема»
Комментарии

61-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала рассказала, что её мечта в теннисе — стать первой ракеткой мира и выиграть турниры «Большого шлема».

– Ты живёшь своей мечтой, но, вероятно, мечтаешь о чём-то ещё большем. Какова твоя мечта в теннисе?
– Я очень амбициозна, думаю, у всех в теннисе огромные мечты. Быть первой ракеткой мира и выигрывать турниры «Большого шлема» — вот моя мечта, но в более широком смысле быть профессиональным теннисистом и достичь этого уровня — это то, чем я уже очень горжусь.

– Если бы тебе нужно было выбрать один из четырёх турниров «Большого шлема», какой бы ты хотела выиграть больше всего?
– Я бы сказала — Уимблдон, потому что с самого детства именно на него я особенно нацеливалась, но US Open — близкий второй, очень близкий, — приводит слова Эалы Clay Tenis.

