Роддик предположил, какой матч мог повлиять на тактику Алькараса в финале US Open — 2025

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американский теннисист Энди Роддик поделился мнением о том, за счёт чего испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу удалось одержать победу в финале US Open – 2025 над итальянцем Янником Синнером (6:2, 3:6, 6:1, 6:4), отметив, что Алькарас, вероятно, смотрел матч итальянца с болгарином Григором Димитровым на Уимблдоне-2025.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Думаю, Карлос смотрел встречу Димитрова и Синнера на Уимблдоне. То, что сделал болгарин, прежде чем был вынужден сняться, ведя два сета, — по крайней мере, мне кажется, что тот поединок оказал влияние на его тактику, ведь Карлос использовал этот приём несколько раз. Очевидно, его подача заметно улучшилась по сравнению с прошлым. Его первая подача становится всё более мощной и эффективной, и это совсем не доставляет удовольствия соперникам», – приводит слова Роддика Punto De Break.

Григор Димитров вёл со счётом 6:3, 7:5, 2:2 в матче четвёртого круга Уимблдона-2025 с Янником Синнером, когда ему пришлось сняться из-за травмы грудной мышцы. Синнер одержал победу на турнире, одолев в финале Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Материалы по теме
«Это ещё хуже, чем лысина». Алькарас снова шокирующим образом сменил свой имидж
«Это ещё хуже, чем лысина». Алькарас снова шокирующим образом сменил свой имидж
