Главная Теннис Новости

Результаты игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу с 12 на 13 сентября

Результаты игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу с 12 на 13 сентября
12 сентября и в ночь на 13 сентября мск продолжились соревнования в основной сетке хардового турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня (курсивом выделены победители).

Результаты игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия) с 12 на 13 сентября. 1/4 финала

Джаниче Чен (Индонезия) — Александра Эала (Филиппины, 3) — 6:4, 6:1;
Франческа Джонс (Великобритания, 6) — Солана Сьерра (Аргентина, 2) — 6:3, 6:4;
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — Панна Удварди (Венгрия, 8) — 6:2, 6:4;
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 1) — Рената Сарасуа (Мексика, 5) — 6:7 (5:7), 3:6.

Турнир в Сан-Паулу проходит с 8 по 14 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.

Календарь турнира WTA-250 в Сан-Паулу
Сетка турнира WTA-250 в Сан-Паулу

