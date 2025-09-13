Скидки
Стали известны полуфиналистки турнира WTA-500 в Гвадалахаре

На женском теннисном турнире категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре определились все участницы полуфинальной стадии. Борьбу за общую победу на этом этапе продолжат 73-я ракетка мира Ива Йович (США), 83-я в рейтинге WTA Эльза Жакемо (Франция), 86-я в мировой классификации Эмилиано Аранго (Колумбия) и 228-я в мире Никола Бартунькова (Чехия).

В 1/2 финала Жакемо сыграет с Аранго, Бартуньковой будет противостоять Йович.

Все пары 1/2 финала WTA-500 в Гвадалахаре:

Эльза Жакемо (Франция) — Эмилиано Аранго (Колумбия);
Никола Бартунькова (Чехия) — Ива Йович (США).

Примечательно, что до полуфинальной стадии турнира в Гвадалахаре не добралась ни одна из восьми сеяных теннисисток — последними выбыли в 1/4 финала Магдалена Френх (Польша, 4) и Татьяна Мария (Германия, 6).

