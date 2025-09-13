Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре с 12 на 13 сентября

В ночь с 12 на 13 сентября мск продолжился розыгрыш основной сетки хардового турнира категории WTA-500 в мексиканской Гвадалахаре. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами пятого игрового дня.

Результаты игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика) с 11 на 12 сентября. 1/4 финала

Елена Остапенко (Латвия, 3) — Марина Стакушич (Канада, Q) — 4:6, 7:6 (8:6), 2:6 (матч второго круга);

Эльза Жакемо (Франция) — Татьяна Мария (Германия, 6) — 3:6, 6:4, 6:4;

Ива Йович (США) — Виктория Хименес-Касинцева (Андорра, Q) — 6:3, 3:6, 7:6 (8:6);

Марина Стакушич (Канада, Q) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 2:6, 3:6;

Никола Бартунькова (Чехия, WC) — Магдалена Френх (Польша, 4) — 7:5, 6:4.