Александр Бублик не смог завершить матч Кубка Дэвиса из-за травмы

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог завершить матч с 478-й ракеткой мира из Южной Кореи Квоном Сун Ву из-за повреждения. Бублик почувствовал дискомфорт в бедре и снялся при счёте 6:7 (6:8), 0:3.

Таким образом Квон Сун Ву добыл победу и сравнял счёт в противостоянии сборных Южной Кореи и Казахстана — 1:1.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира.

В сезоне-2025 Александр Бублик выиграл три турнира серии АТР, став чемпионом в Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и Галле (Германия), а также вышел в четвертьфинал на «Ролан Гаррос».