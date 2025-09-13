Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик не смог завершить матч Кубка Дэвиса из-за травмы

Александр Бублик не смог завершить матч Кубка Дэвиса из-за травмы
Аудио-версия:
Комментарии

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог завершить матч с 478-й ракеткой мира из Южной Кореи Квоном Сун Ву из-за повреждения. Бублик почувствовал дискомфорт в бедре и снялся при счёте 6:7 (6:8), 0:3.

Таким образом Квон Сун Ву добыл победу и сравнял счёт в противостоянии сборных Южной Кореи и Казахстана — 1:1.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира.

В сезоне-2025 Александр Бублик выиграл три турнира серии АТР, став чемпионом в Кицбюэле (Австрия), Гштааде (Швейцария) и Галле (Германия), а также вышел в четвертьфинал на «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
Рыбакина высказалась о результатах Александра Бублика
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android