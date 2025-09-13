Скидки
Алекс де Минор неожиданно проиграл 91-й ракетке мира на Кубке Дэвиса

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор неожиданно проиграл 91-й ракетке мира бельгийцу Рафаэлю Коллиньону во втором этапе квалификации Кубка Дэвиса — 2025 в рамках матчевой встречи с Бельгией, которая проходит в Испании. Поединок завершился со счётом 1:2 (5:7, 6:3, 3:6).

Де Минору 26 лет, он является восьмой ракеткой мира и первой ракеткой Австралии, а также победителем 11 турниров ATP. На минувшем US Open — 2025 теннисист уступил канадцу Феликсу Оже-Альяссиму в четвертьфинале турнира.

23-летний бельгиец Рафаэль Коллиньон является на данный момент 91-й ракеткой мира. На открытом чемпионате США он дошёл до третьего круга, где проиграл чешскому теннисисту Иржи Легечке.

Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Италии. Турнир продлится до 23 ноября.

