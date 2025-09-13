Скидки
Светлана Кузнецова поздравила жителей Москвы с Днём города

Светлана Кузнецова поздравила жителей Москвы с Днём города
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поздравила жителей Москвы с Днём города. 13 и 14 сентября столица отмечает 878-й день рождения.

«С днём самого прекрасного города на земле, друзья! Какое же счастье жить здесь и наблюдать, как совершенствуется столица! Честно признаюсь, что не с первого взгляда влюбилась в Москву. Но когда ей прониклась, то не могла уже представить места, лучшего для жизни, работы и самосовершенствования.

И главное богатство Москвы — это её люди. Те, кто родился здесь, и те, кто приехал со всего мира за своей мечтой. Этот город — гигантский магнит для сильных духом, целеустремлённых и ярких личностей. Он даёт невероятные возможности, но и требует взамен стойкости, смелости и полной самоотдачи. Он проверяет на прочность, и не все выдерживают его бешеный ритм. Но те, кто остаётся, навсегда впитывают его энергию и становятся частью этой огромной, разноязыкой, невероятной семьи. Она такая разная и многогранная, что просто не может в себя не влюбить. С Днём города, Москва! Город возможностей, город испытаний, город-победа!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

