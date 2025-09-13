Представлены новые именные кроссовки Андрея Рублёва с персонализированной фигуркой

Швейцарский бренд спортивной одежды K-Swiss, с которым сотрудничает олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, представил обновлённую, лимитированную модель кроссовок игрока с его персонализированной фигуркой.

Фото: K SWISS

Фото: K SWISS

K-Swiss является спонсором грядущих турниров категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай) и WTA-1000 в Ухане (Китай). Бренд обеспечит профессиональной одеждой и обувью более чем 2000 сотрудников этих турниров, включая судей, волонтёров, персонал.

В рамках рекламной кампании бренд также будет сотрудничать с другими известным теннисистами, в число которых входит Чжан Чжичжэнь.