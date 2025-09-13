Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Сеуле, где сыграют Шнайдер и Александрова

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). За титул «пятисотника» поборются российские теннисистки Екатерина Александрова и Диана Шнайдер. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с возможными четвертьфиналами соревнований по посеву.

В первом круге соревнований Шнайдер сразится с квалифаером, Александрова (2) начнёт турнир со второго раунда, её соперница определится позднее.

WTA-500, Сеул (Южная Корея). Возможные четвертьфиналы по посеву:

Ига Швёнтек (Польша) — Эмма Радукану (Великобритания);

Клара Таусон (Дания) — Софья Кенин (США);

Диана Шнайдер (Россия) — Дарья Касаткина (Австралия);

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Екатерина Александрова (Россия).

Соревнования в Сеуле пройдут с 15 по 21 сентября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя, которая в финале 2024 года обыграла Дарью Касаткину из Австралии.