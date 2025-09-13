11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением о сборной Испании на Кубке Дэвиса — 2025. Встреча между сборными Испании и Дании должна состояться в Марбелье (Испания) с 13 по 14 сентября.

«Очевидно, что испанская команда по-прежнему очень сильна даже без Карлоса Алькараса и Давидович-Фокины. Безусловно, это фора. Но, опять же, их сборная по-прежнему сильна. У них есть один парень из топ-50 и много ребят из топ-100», — приводит слова Руне пресс-служба турнира.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса.