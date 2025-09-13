Скидки
Хольгер Руне принял решение сменить производителя ракетки после US Open

Хольгер Руне принял решение сменить производителя ракетки после US Open
Комментарии

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, что подбирает для себя новую ракетку. Из-за этого он перекрасил свой инвентарь в чёрный цвет.

«Это правда. Это не секрет. Я пробую, чтобы понять, как буду себя чувствовать с ней. Посмотрим, что будет. Я тренируюсь с ней с тех пор, как завершился Открытый чемпионат США, так что уже привык», — приводит слова Руне DR.dk.

На US Open Хольгер Руне не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата США — 2025. В матче второго круга соревнований Хольгер в пяти сетах уступил 35-летнему немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3, 4:6, 7:5.

