Теннис Новости

Анна Блинкова не смогла выйти в основную сетку турнира WTA-500 в Сеуле

71-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA-500 в Сеуле (Южная Корея). В полуфинале квалификации она проиграла 204-й ракетке мира из Японии Киоке Окамуре. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 28 минут. За это время Блинкова выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы три эйса, четыре двойные ошибки и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18.

Соревнования в Сеуле пройдут с 15 по 21 сентября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя, которая в финале 2024 года обыграла Дарью Касаткину из Австралии.

