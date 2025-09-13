Скидки
Теннис

Сборная Казахстана проиграла Южной Корее на Кубке Дэвиса — 2025

Сборная Казахстана проиграла Южной Корее на Кубке Дэвиса — 2025
Сборная Казахстана проиграла Южной Корее в рамках Мировой группы I Кубка Дэвиса — 2025. Итоговый счёт встречи — 3:1.

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог завершить матч с 478-й ракеткой мира из Южной Кореи Квон Сон У из-за повреждения. Бублик почувствовал дискомфорт в бедре и снялся при счёте 6:7 (6:8), 0:3. Далее он отказался от второго матча с представителем Южной Кореи. Единственную победу Казахстану принёс Александр Шевченко. Он обыграл корейца Чхуна Хёна со счётом 6:4, 6:3. Однако уже в следующем поединке Дмитрий Попко уступил Хёну со счётом 3:6, 5:7.

Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе. Проводятся ежегодно с 1900 года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса. Команды теннисистов из различных стран играют матчи между собой с выбыванием проигравшей команды из турнира.

